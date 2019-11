Hoher Schaden bei Kollision

In der Nacht zum Freitag fuhr eine Fahrzeugführerin im Marienweg in südlicher Richtung. Um den Gegenverkehr vorbei zu lassen, fuhr sie weit nach rechts und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro. Die Fahrzeughalter der parkten Fahrzeuge wurden von der Polizei über den Unfall in Kenntnis gesetzt und die Personalien zur Schadensregulierung ausgetauscht. pol