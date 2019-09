Hoher Schaden bei einem Auffahrunfall

Hoher Schaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch nahe Zeil. Gegen 9 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem BMW die Zeiler Umgehungsstraße in Richtung Augsfeld. An der Kreuzung zum Autobahnzubringer musste sie bremsen. Ein 42-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den BMW auf. Durch den heftigen Aufprall lösten die Airbags aus. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeholt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von 20 000 Euro.