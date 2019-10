Hoher Sachschaden

Rund 20 000 Euro Sachschaden ist laut Polizeibericht die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen, gegen 7.40 Uhr, in Reichenbach ereignet hat. Ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Straße Lehmgrube in Richtung Anton-Seith-Platz und missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 40-jährigen Daimler-Fahrerin. Diese konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach dem Unfall blieb das Fahrzeug des Unfallverursachers quer zwischen Hauswand und Gartenmauer eines Anwesens in der Schmissgasse stecken. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. pol