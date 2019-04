Hoher Sachschaden entstand an einem Opel am Dienstag um 5.15 Uhr bei einem Wildunfall mit einem Reh zwischen Wiesenfeld und Weidach. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, konnte die 61-jährige Autofahrerin nicht mehr ausweichen, als das Reh unmittelbar vor ihrem Fahrzeug über die Straße lief. Das Auto erfasste mit der Fahrzeugfront das Tier. Dieses verstarb noch an der Unfallstelle. Der Opel wurde massiv beschädigt. Die Coburger Polizeiinspektion nahm den Wildunfall auf und verständigte den zuständigen Jagdpächter, der sich um die Entsorgung des toten Tieres kümmerte. red