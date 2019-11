Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Personen kamen bei einem Verkehrsunfall am Montag in der Neustadter Straße nicht zu Schaden, die beteiligten Fahrzeuge mussten aber danach abgeschleppt werden. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Ford Focus auf der Neustadter Straße stadtauswärts. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem VW Caddy auf der Neustadter Straße stadteinwärts und wollte auf Höhe eines Autohauses links abbiegen.Dabei übersah er den entgegenkommenden Ford Focus, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro.