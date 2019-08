Hoher Sachschaden nach Unfall

Mindestens 10 000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an zwei geparkten Autos am Coburger Gemüsemarkt verursacht. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Ein Audi und ein BMW waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Parkbuchten auf Höhe der öffentlichen Toiletten abgestellt. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte jeweils die Heckpartien der beiden Fahrzeuge und verursachte dadurch den hohen Schaden. Die Polizisten stellten an einem der beiden beschädigten Fahrzeuge blaue Fremdlackanhaftungen fest, die offensichtlich vom Fahrzeug des Verursachers stammen. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Wer hat etwas beobachtet? Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Coburger Polizeiinspektion entgegen. pol