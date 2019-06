Hoher Sachschaden nach Sekundenschlaf

Ein 53-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Vatertag, gegen 15.45 Uhr, die Kreisstraße von Madenhausen in Richtung Volkershausen. Dabei fiel er nach eigenen Angaben kurz nach dem Ortsschild von Volkershausen in einen Sekundenschlaf, kam nach links von der Fahrbahn ab und rammte nach etwa 100 Metern Fahrstrecke zwei abgestellte Motorräder. Eines der Motorräder wurde zwischen dem Audi und einem Garagentor eingeklemmt, das andere landete auf der Straße. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 12 000 Euro. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,16 Promille. pol