Hoher Sachschaden durch Vorfahrtsfehler

Einen Gesamtsachschaden von etwa 20 000 Euro verursachte eine 51-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagabend in der Bamberger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Pointstraße stieß sie mit einer vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Opelfahrerin zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der VW und kollidierte frontal mit einem an der Kreuzung wartenden VW/Golf eines 36-Jährigen. Die Verursacherin des Unfalls kippte mit ihrem Fahrzeug und blieb auf der Seite liegen. Mit dem Rettungsdienst wurden die 51-Jährige und die Opel-Fahrerin, beide leicht verletzt, in ein Krankenhaus gebracht.