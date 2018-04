Hoher Sachschaden durch Vandalismus

Vandalismus an einer Baustelle in Eltmann: Von Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 0.30 Uhr, wurde an der Mainlände ein mit Kabelbindern verschlossener Bauzaun geöffnet. Der unbekannte Täter warf den laufenden Stromgenerator in die Baugrube. Anschließend nahm er ein Straßenschild und eine Warnbake vom Radweg und warf beides in den Main. Ein weiteres Verkehrsschild wurde mitgenommen. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 5000 Euro.