Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Am Sonntagmorgen fuhr eine 18-jährige Polo-Fahrerin von Wermerichshausen kommend in Richtung Staatsstraße. In einer Rechtskurve querte von links ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Polo erfasst. Das Reh wurde beim Zusammenstoß getötet. Die Fahrerin kam mit einem Schock davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. pol