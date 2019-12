Hoher Sachschaden bei Unfall

Maßbach — Zu einem schadensträchtigen Unfall kam es am Sonntagmorgen kurz vor Maßbach. Dort befuhr ein Mercedesfahrer vom Autobahnzubringer kommend die Staatsstraße in Richtung Maßbach. Kurz vor dem Ortseingang kam er alleinbeteiligt dann nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Da sich der Pkw im Gebüsch verkeilte und nicht mehr fahrbereit war, musste das Fahrzeug vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Unfallursache dürfte den ersten Ermittlungen zufolge Übermüdung gewesen sein. Der Schaden an dem Neufahrzeug beträgt ca. 90 000 Euro. pol