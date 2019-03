Hoher Sachschaden bei Unfall

Am Freitagabend wollte eine 19-jährige Polo-Fahrerin von der Staatsstraße 2293 aus Fuchsstadt kommend auf die Bundesstraße 287 einbiegen. Hierbei übersah die Fahranfängerin einen Mercedes, welcher auf der Bundesstraße in Richtung Bad Kissingen unterwegs war. Der vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass es zum Unfall kam. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 17 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die junge Polo-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehr Fuchsstadt musste zur Reinigung der Fahrbahn zeitweise die Bundesstraße einseitig gesperrt werden.