Bereits in der Zeit von Samstag bis Montag letzter Woche ist in der Hans-Sachs-Straße in Forchheim ein schwarzer Renault von einem unbekannten Täter beschädigt worden. An der Fahrertüre des Autos entstand ein Lackschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Dieser dürfte vermutlich durch die Tür des Fahrzeugs eines anderen Verkehrsteilnehmers verursacht worden sein. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 erbeten.