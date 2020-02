Hoher Komfort in Holzbauweise

Das Quartier im Bamberger Süden, die Gereuth, erfährt eine weitere Aufwertung. Fünf Jahre nach dem Bau der Baskidhall, in der Profisport sowie Jugend- und Stadtteilarbeit eine neue Symbiose eingehen, und den weitreichenden energetischen Sanierungen im Bestand sind in den vergangenen Monaten drei neue Mehrfamilienhäuser in innovativer Holzbauweise entstanden: der Wohnpark Gereuth.

In den drei Häusern bietet die Stadtbau 39 Ein- und Drei-Zimmerwohnungen an. Neben dem hohen Wohnkomfort für die zukünftigen Mieter sind die Häuser sehr energieeffizient.

Jede einzelne Wohnung verfügt über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse und ist barrierefrei. Schließlich zeichnet sich der Wohnpark Gereuth auch durch bezahlbare Mieten aus.

Einzug im Sommer

Das staatliche Programm der einkommensorientierten Förderung (EOF) ermöglicht eine Art Mietzuschuss, so dass eine Kaltmiete in den Neubauten zwischen 5,50 und 7,50 Euro pro Quadratmeter garantiert werden kann. Mit dem Einzug der neuen Mieter wird noch im Sommer dieses Jahres gerechnet.

Im Mai 2019 konnte die Stadtbau den Spatenstich feiern, und nicht einmal ein Jahr später stand nun das Richtfest für die drei neuen Häuser an. Mit einem Bürgerfest für Anwohner und Nachbarn feierte die Stadtbau den Startschuss für eine weitere Aufwertung des Viertels.

Rund um die Neubauten wird in den nächsten Monaten auch die Grünanlage neu angelegt. Dazu gehören das Pflanzen weiterer Bäume, der Bau von Hochbeeten und die Anlage von Anwohnergärten und Spielflächen. Weiterhin sind neue Einhausungen für Müllcontainer, Fahrräder und Kinderwagen für sämtliche Stadtbau-Häuser in der Gereuth vorgesehen. red