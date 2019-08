Hohenpölz feiert Kirchweih

Die Ortsvereine aus Hohenpölz laden zur Kerwa ein. Auf dem Festprogramm am Freitag, 9. August, steht ab 19.30 Uhr Stimmung mit "Just4Rock". Am Samstag, 10. August, spielen ab 19 Uhr die Islinger Musikanten. Am Sonntag, 11. August, wird um 10.15 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, anschließend sind alle zum Mittagstisch mit der Blaskapelle Hohenpölz eingeladen. Es schließen sich Kaffee und Kuchen, bevor ab 17.30 Uhr "Lucky" aufspielt. Der Festbetrieb am Montag, 12. August, startet gegen 17 Uhr mit der Blaskapelle Hohenpölz. red