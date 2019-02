Hohe Würdigung für gelebtes Ehrenamt

"Fußballprofis würden sich ohne entsprechendes Salär nicht einmal mehr die Schuhe binden", soll ein Bundesligatrainer einmal gesagt haben. Mit einer solchen Einstellung wäre der Breitensport freilich zum Untergang verurteilt. Gelebtes, engagiertes Ehrenamt bildet vielmehr die tragende Säule der kleinen örtlichen Sportvereine. Vorbildliches geleistet wird vor diesem Hintergrund auch beim FSV Unterleiterbach, der hierfür nun die höchste Auszeichnung des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) erhielt, die "Goldene Raute mit Ähre".

2011 bekam der FSV zum zweiten Mal die "Silberne Raute" verliehen, 2013 im Rahmen des damaligen 60-Jahr-Gründungsjubiläums die "Goldene Raute". Vereine, die innerhalb von fünf Jahren die Leistungen der "Goldenen Raute" bestätigen, erfüllen die Voraussetzungen für die "Goldene Raute mit Ähre" - und das ist dem FSV nun gelungen.

Dem Kreisehrenamtsbeauftragten des BFV, Stefan Schmitt, war es eine große Freude, die Verantwortlichen des FSV Unterleiterbach und dessen Mitglieder, die "gemeinsam dieses Ziel erreicht haben", hierzu zu beglückwünschen. Damit der FSV dieses Gütesiegel erwerben konnte, waren, so Schmitt weiter, vier Hauptkriterien zu erfüllen: Tätigkeit von Ehrenamtlichen, Jugendförderung, Breitensport für alle Altersklassen sowie Prävention und deren Umsetzung. Der FSV Unterleiterbach habe alle geforderten Normen mit einem hervorragenden Ergebnis erfüllt und erhalte die Auszeichnung daher zu Recht.

Ein besonderer Dank galt dem Vereinsehrenamtsbeauftragten des FSV Unterleiterbach, Walter Kraus, dessen Verdienste Schmitt würdigte: "Er ist einer der Aktivposten beim FSV Unterleiterbach, setzt sich immer vorbildlich für die Belange des Vereins und seiner Mitglieder ein und bringt sich außerdem durch regelmäßigen Besuch von Schulungen beim Bayerischen Fußballverband stets auf den neuesten Stand."

Als feierlichen Höhepunkt des kleinen Festaktes übergab Schmitt dann die gerahmte Urkunde mit der Aufschrift "Goldene Raute mit Ähre" an Vereinsvorsitzenden Hans Brückner, Vereinsehrenamtsbeauftragten Walter Kraus und den Bürgermeister des Marktes Zapfendorf, Volker Dittrich. Auch der Bürgermeister lobte in seinen Ausführungen das gelebte Engagement im FSV Unterleiterbach, schloss hier Vereinsvorstand, Trainer, Betreuer sowie alle weiteren beim FSV tätigen Ehrenamtlichen ein.

Als treibende Kraft hat auch Vereinsvorsitzender Hans Brückner nicht unerheblichen Anteil daran, dass der FSV eine gute Grundstruktur aufweist und zuversichtlich in die Zukunft blicken kann.

Seit 42 Jahren übt er dieses Amt aus, was den anwesenden Mitgliedern ein Sonderapplaus wert war. In seiner bescheidenen Art winkte Brückner lächelnd ab und meinte in Richtung der zahlreichen Ehrenamtlichen im FSV nur kurz: "Euch allen gehört diese Auszeichnung." Mario Deller