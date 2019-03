Hohe Wart ist das Ziel

Eine geführte Tour "Langenau und Hohe Wart" mit Angelika Wunder gibt es am Samstag, 23. März, um 14 Uhr. Zusammen mit Forstämtern und Aelf wurde eine Wanderung ausgearbeitet, bei der man etwas über Waldumbau und Co. erfährt. Treffpunkt ist an der Einfahrt ins Langenautal (Nähe Mauthaus, Steinwiesen). Anmeldung im Tourismushaus unter Telefon 09262/1538, 0175/3789750 oder per E-Mail an: info@oberes-rodachtal.de. red