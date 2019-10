Hohe Sprünge - tolle Dressuren

Man hätte sich doch ein bisschen besseres Wetter zum Saisonabschluss 2019 und zur feierlichen Ehrung der Kreismeister des KRV Coburg gewünscht. So waren die Zuschauerfelder doch überschaubar, die Reiter waren allerdings nicht daheim geblieben, alle Prüfungen waren in Sonnefeld gut besetzt.

Warm und trocken saß die Richtergruppe, Ute Kühn-Zöpfl, Joachim Bride, Joachim Schwerdt und Matthias Hopf, und schaute aus ihrem Turm auf das, was Parcourschef Steffen Bühling mit seinem Team auf den Springplatz gezaubert hatte. Wie immer waren die Bodenverhältnisse bestens.

Victoria Schumacher auf Sunny

Begonnen hatte das Turnierwochenende mit einem Dressurtag bis zur Klasse M*. Den Dressurwettbewerb E gewann Maria Patzelt vom Frankenhof auf Que Sera, in der Dressurreiterprüfung der Klasse A siegte Victoria Schumacher auf Sunny, sie startet ebenfalls für die RSG Frankenhof. Die Dressurprüfung A** ging an Viola Augustin aus Birkenreuth auf Inselhofs Oliver Twist, die 2. Abteilung gewann Sophie Oncken aus Nürnberg auf Ohne Gleichen.

Ursula Augustin aus Birkenreuth gewann auf Daireen schließlich noch die Dressurprüfung der Klasse L. Die jeweils besten aus einer A**- und einer M*-Dressur waren anschließend noch für eine Kür qualifiziert. Die beiden Höhepunkte des Turniertages, die M*-Dressur sowie die M*-Kür, entschied Felicia Höllein vom gastgebenden Verein auf Prada Donna für sich, auf Rang 6 kam Martin Angermüller auf We will rock you. Zweitplatziert in der Kür, ebenfalls für den Frankenhof, Nadine Lehnert auf Cortinus M.

Lokalmatador nicht zu schlagen

Hans-Peter Konle aus Küps holte sich am Samstag die Siege in allen Abteilungen der beiden Springpferdeprüfungen, außerdem noch Platz 4 und 5 in der Springpferde-L, in der Springpferde-A auf Platz 2 Julia Beyer mit Paulina, auf Rang 3 Ludwig Dellert mit Cassiana. Die Stilspringprüfung der Klasse A gewann Victoria Schumacher auf Dion.

Im A**-Springen Rang 3 für Lena Ultsch auf Maximus, Rang 7 für Katrin Hein auf Lady of Fame und Platz 9 für Julia Beyer auf Paulina. Den Tagesabschluss, ein Teamspringen der Klassen A/L/M. gewann das Team Mitwitz mit Johan Feyler, Jacob Feyler und Norbert Spörrer. Sie ritten fehlerfrei und am schnellsten.

Eine Stilspringprüfung der Klasse E gewann die 1. Abteilung Cosmina Hornung aus Schloss Thurn auf Carlo, die 2. Abteilung ging an Victoria Schumacher von der RSG Frankenhof auf Dion, die auch noch mit Sunny Rang 2 belegte.

Tolle Nachwuchsreiter

Um den Nachwuchs muss sich die RSG Frankenhof keine Gedanken machen. Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern. Victoria Schumacher konnte in beiden Disziplinen, in Dressur und Springen, mehrere Siege und Platzierungen erreiten. Durch ihre Erfolge hat sie auch Platz 1 in der Kreismeisterschaft Dressur LK 0+7 erritten. Sie wurde daher auch bereits in den fränkischen Perspektiv-Ponykader berufen.

Eine Springprüfung der Klasse L schloss sich an, hier gewann in der Abteilung 1 Leonie Schindhelm auf Amore Mio T. Aus Sicht der RSG Frankenhof landete Lena Ultsch auf Maximus auf dem dritten Platz.

Die zweite Abteilung des L-Springens gewann Fabio Völk vom RC Küps auf Bobby Brown, die 3. Abteilung ging an Marc Krüger vom RC Main-Steigerwald auf Chamber of Secrets.

Die Hauptprüfung des Turniers wurde aufgrund der hohen Nennungszahlen in zwei Abteilungen platziert. Angetreten waren 64 Starter für die Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M*. Die erste Abteilung ging erneut nach Küps, es siegte Fabio Völk auf Bobby Brown, die 2. Abteilung gewann Ludwig Dellert vom gastgebenden Verein auf Costa-Rika.

Kreismeisterehrung bei der RSG

Im Rahmen des Reitturniers erfolgte auch die feierliche Ehrung der neuen Kreismeister in Dressur und Springen des Kreisreiterverbandes Coburg. Die RSG Frankenhof in Sonnefeld stellte fünf der zehn Kreismeister in beiden Disziplinen. In der Dressur LK 0+7 siegte Victoria Schumacher auf Sunny, Dressur LK 5 Eva Wagner-Lidl auf Dr. Doolittle und LK 2+3 Felicia Höllein auf Prada Donna. Die LK 5 im Springen gewann Katrin Hein auf Lady of Fame, in der LK 2+3 im Springen stand Antonia Müller ganz oben.

Für die RGS Bad Rodach siegte Leni Langbein im Springen LK 0+7, in der LK 4 Felicia Gagel auf Quintan.

Ein Titel ging nach Bad Rodach

Je einen ersten Platz gab es für den RFV Meeder in der Dressur LK 6 mit Melissa Fischer auf Ikittaire, für die RG des TSV Beiersdorf mit Isabell Koch auf Que Sera und für den RuFV Sonnefeld und Umgebung mit Karina Kellner auf Ellie. Zur Siegerehrung waren angetreten der Landrat des Landkreises Coburg, Sebastian Straubel, der Sonnefelder Bürgermeister Michael Keilich sowie der Vorsitzende des KRV Coburg, Friedhold Riss. Mehr unter. red Mehr im Netz www.coburg-krv.de und www.frankenhof-sonnefeld.de