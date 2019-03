Hohe Niederlage

Die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TV Hallstadt starteten in Helmbrechts schlecht und lagen schnell mit fünf Toren zurück. Bis zur Pause kämpften sie sich aber bis auf ein Tor heran (16:15). Nach einer deutlichen Halbzeitansprache erhoffte sich der Gast, dass der Knoten platzt und er seine Stärken, die in den letzten Spielen so oft gezeigt wurden, endlich anruft. Doch fanden die Hallstadterinnen zu keiner Zeit richtig ins Spiel. Die ständigen Rückstände kosteten der Mannschaft viel Kraft, und so fiel die 28:35-Niederlage viel zu hoch aus. red TV Hallstadt: Rödig - Stork (2), Martin, Derra, Schäfer (3), Rittmaier(6), Görtler (7), Tampe (8), Unterholzer (1)