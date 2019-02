Hohe Ehrungen beim KAB-Ortsverband Haig

Am Sonntag fand im Gasthaus "Detsch" die Jahreshauptversammlung der KAB Haig statt. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder, darunter auch des Ortsvorsitzenden selbst.

Seit über einem Jahrhundert prägt die KAB Haig das kirchliche Leben in der Pfarrei mit. 2018 war erneut von großem ehrenamtlichem Engagement geprägt und das Jahresprogramm gut gefüllt, wie Ortsvorsitzender Andreas Endes ausführte. Auf sehr guten Zuspruch stießen der Ausflug im August nach Schloss Seehof mit 49 Teilnehmern sowie der Vortrag im November von KEB-Geschäftsführer Stephan Renczes über "Heilige im Advent und ihre Bräuche". Eine Vorschau auf die Veranstaltungen 2019 gab Ehrenvorsitzende Christa Nüchterlein.

Auf Antrag der Vorstandschaft und einstimmigen Beschluss der Versammlung wird der KAB-Ortsverband 600 Euro für die neue Heizung der Pfarrkirche St. Anna Haig spenden. Die Spende soll beim Anna-Fest im Juli übergeben werden.

Dem Ortsverband zollte Diözesansekretärin Maria Gerstner viel Lob. Sie stellte "Europa" als neues KAB-Leitthema sowie des Arbeitnehmer-Gottesdienstes mit Frühschoppen am 1. Mai in Wilhelmsthal vor. Anlässlich der Europawahlen am 26. Mai soll darüber informiert werden, wie sich Entscheidungen in Brüssel in unseren Kommunen auswirken. "Wir brauchen Europa", betonte Gerstner, die Europapolitik sei in unserem Alltag präsenter als man glaube. Viele für alle Bürger der 28 EU-Staaten verbindliche politische Entscheidungen fielen in Straßburg und Brüssel.

Seit 40 Jahren hält Rita Beez der KAB Haig die Treue. Sogar 50 Jahre gehören das Ehepaar Hedwig und Andreas Endes dem Ortsverband an. Dafür wurden die drei nun geehrt. Der Ortsvorsitzende und die Diözesansekretärin dankten Beez für ihre langjährige Treue. Zugleich würdigte Gerstner die herausragenden Verdienste des Ehepaars Endes. Andreas Endes steht seit 1985 dem Ortsverband vor. Bereits zuvor war er rund ein Jahrzehnt Zweiter Vorsitzender. In all den Jahren habe ihm seine Ehefrau in vielen Bereichen den Rücken freigehalten und sein großes Engagement unterstützt. "Ihr seid vorbildliche KAB-ler, die die Ideen und Ziele der KAB nach außen tragen", würdigte Gerstner. hs