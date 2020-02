Hohe Ehrung für Klennewehmer Narren

Präsident Helmut Schlembach brachte sich bei der Prunksitzung witzig in das Geschehen ein und kommentiert kleine Überbrückungen im kurzweiligen Programm gekonnt. Nur wenn höherrangige Persönlichkeiten in das Geschehen eingreifen, gibt das Präsidium Ruhe. Diesmal ist es Klaus Mültner aus Mellrichstadt, der dem Beirat des Fastnachtsverbandes Franken angehört. Er vergibt den Verbandsorden an Andrea Müller, Maria Leber und Janick Borst "für besondere Verdienste um den Klennewehmer Fasching über mehr als zehn Jahre". Jeder bekommt die Laudatio, die vom Sitzungspräsidium autorisiert wurde. Das Gleiche gilt für Jenny Weipert und Michael Wohlfart, die über 20 Jahre im Dienst der Kleinwenkheimer Gesellschaft stehen. Ihnen wird vom Verband die Ehrennadel in Gold verliehen. Den Verdienstorden in Gold erhielt Cindy Dettweiler, weil sie schon viel, viel länger dabei ist. Helmut Schlembach, der auch noch Präsident der AfK werden soll, wenn das Dorf mal selbständig ist, kann zufrieden mit seinen "Untertanen" sein. Ein Bericht über die Sitzung folgt.