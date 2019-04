Hohe Beteiligung bei Schützengesellschaft

Schützenmeister Klaus Brückner zog ein positives Fazit zum 53. Vereine- und Betriebeschießen der Schützengesellschaft Münnerstadt. An den acht Schießtagen waren 44 Mannschaften mit 220 Schützen am Stand, um sich mit dem Luftgewehr zu messen. Für den Verein ist das eine Rekordbeteiligung. Dabei wurden 2200 Wertungsschüsse auf die elektronischen Stände der Gesellschaft abgegeben. Die Siegerehrung übernahm Sportleiter Patrick Lumpe. Den ersten Platz erreichten die "Mittwochswanderer" vor den Sportfischern II und der drittplatzierten Mannschaft von Forum Aktiv. Bester Einzelschütze war Karl Mai für die "Mittwochswanderer". Beste Schützin wurde Rita Schmitt für Forum Aktiv. Die 44 Mannschaftsbesten erhalten jeweils freien Eintritt zum Folkabend mit "Other Roads". Die aus England stammende Band wird am 21. Oktober 2019 im Schützenhaus in Münnerstadt auftreten. Auch der zuvor durchgeführte Lichtgewehr-Cup verzeichnete eine gute Beteiligung mit 32 Kindern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, die in acht Mannschaften am Start waren. Siegreiche Mannschaft waren die "Amnesie-Kids" vor der Mannschaft Bogenjugend und der Mannschaft Pfadfinder I. Bester Einzelschütze mit dem Lichtgewehr war Finn Verholen für die "Amnesie-Kids".