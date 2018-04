Hohe Auswärtshürde für HSC-Reserve

Dem HSC 2000 Coburg II wird am 27. Spieltag der 3. Handball-Liga Ost mit der HSG Rodgau Nieder-Roden ein Team vorgesetzt, das ganz oben mitmischt und sich zuletzt in guter Form präsentierte. Für die abstiegsgefährdeten Coburger ist das Gastspiel beim Tabellendritten (Samstag, 19.30 Uhr) eine sehr hohe Hürde, die nur mit einer außerordentlich guten Leistung erfolgreich genommen werden kann.

Wenn die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig ihre Leistung aus dem Baunatal-Spiel wiederholen kann, ist eine erneute Überraschung durchaus möglich. Dazu müssen Benedikt Kellner und Co. über 60 Minuten konzentriert und als Kollektiv zu Werke gehen. Als klarer Außenseiter haben die Coburger eigentlich nichts zu verlieren und können locker aufspielen. Der Druck in den Heimspielen gegen die direkten Konkurrenten Bruchköbel (22. April) und Bad Blankenburg (29. April) wird für die Coburger deutlich größer sein.

Die HSG Rodgau Nieder-Roden (30:22 Punkte) will ihren dritten Platz unbedingt verteidigen. Gegen die Topteams HC Erlangen II und SG Leutershausen erkämpften sich die Hessen zuletzt jeweils ein 28:28-Unentschieden. Torgefährlich sind insbesondere die "Halben" Jonas Müller (wechselt zum Neu-Zweitligisten Ferndorf) und Timo Kaiser. Allgemein überzeugt Nieder-Roden mit einer aggressiven Abwehr und gutem Umschaltspiel.

In puncto Personal ist bei den Coburgern davon auszugehen, dass der gleiche Kader wie beim Auswärtssieg in Baunatal ins Rennen geschickt wird. Wichtig ist vor allem das Mitwirken von Jonny Rivera, der die Abwehr bei seinem Comeback nach zuvor zweimonatiger Verletzungspause extrem stabilisiert hat.

Vier Spieltage vor dem Saisonende schweben rein rechnerisch immer noch die Hälfte der 16 Mannschaften in Abstiegsgefahr. Interessant aus Coburger Sicht ist sicher der direkte Vergleich zwischen dem Tabellenvorletzten TV Gelnhausen und dem Schlusslicht HSC Bad Blankenburg (je 18:34 Zähler) sowie das Auswärtsspiel des HSC Bad Neustadt beim Tabellenneunten TV Germania Großsachsen.

HSC 2000 Coburg II: Titze, Foluszny; Franke, Dude, Kellner, Drude, Rivera, Härtl, Knauer, Bühler, Schramm, Wolf, Pernet, Munoz, Göhl, Merkwirth. ebi