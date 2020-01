Durch eine Anwohnerin erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Montag die Mitteilung, dass bei einem Anwesen im Stadtteil Hausen in der Hausener Straße das Hoftor umgefallen war. Das morsche Hoftor wurde wieder aufgestellt und es konnten an diesem keinerlei Beschädigungen festgestellt werden. Allerdings konnte festgestellt werden, dass ein Werbewurfzettel angekokelt war. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol