Hofstettener laden zu ihrem "Abend der Blasmusik" nach Königsberg ein

Zum 20. Mal lädt die Blaskapelle Hofstetten alle Freunde bodenständiger Blasmusik zu ihrem "Abend der Blasmusik" in die Rudolf-Mett-Halle in Königsberg ein. Unter der Leitung ihres Dirigenten Klaus Rambacher präsentieren die Musikanten aus Hofstetten am Samstag, 21. März, bereits den 20. Abend der Blasmusik. Dieser bildet in jedem Jahr den musikalischen Höhepunkt des Vereins und ist in Königsberg inzwischen eine fest etablierte Veranstaltung.

Unter dem Motto "Das Beste aus 20 Jahren" präsentiert die Blaskapelle eine bunte Auswahl ihrer Lieblingsstücke aus den vergangenen 20 Jahren. Dazu gehören böhmische Polka- und Walzermelodien sowie moderne Rhythmen, solistische Einlagen und Eigenkompositionen des Dirigenten. Neben der besonderen Programmauswahl ist in diesem Jahr neu, dass die Hofstettener den Abend das erste Mal überhaupt alleine, ohne Gastkapelle, gestalten.

Durch den Abend führt schwungvoll und mit Witz Oberstleutnant a. D. Jürgen Bereiter. Für das leibliche Wohl wird wie in den vergangenen Jahren gesorgt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Rudolf-Mett-Halle; der Eintritt ist frei (Einlass ab 18 Uhr). sn