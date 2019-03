Hofmann neue Vorsitzende

Einen Wechsel hat es an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Weidhausen bei den turnusgemäßen Neuwahlen im Rahmen der Hauptversammlung gegeben: Monja Hofmann löste den bisherigen Amtsinhaber Wigand Diesel ab. "Wir wollen mehr Frauen in den Vorstand bringen und haben so die Quote erfüllt", freute sich Wigand Diesel.

In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an die verschiedenen Veranstaltungen. Unter anderem wurden eine Rotkastanie und ein Spitzahorn gepflanzt. "Sehr umfangreich war die Vorbereitung für den Familientag der Jugendpflege, an dem wir uns beteiligt haben", führte Diesel aus. Am Kirchweihsonntag war der "Zimmleshof" fest in der Hand der Mitglieder. Dort wurden verschiedene Aktionen für den Nachwuchs und für Erwachsene angeboten, die Kürbisprämierung durchgeführt und die Kirchweih belebt.

Die Termine dieses Jahres sind ein gemeinsamer Vortrag mit dem Frauentreff "Mehr Freude an Rosen" (10. April), der Tag des Baumes (27. April), die Frühjahrswanderung mit den Wanderfreunden (1. Mai), der Bau von Vogelfutterhäuschen (25. Mai), die Wanderung in den Herbst (22. September), die Kirchweihaktionen im "Zimmleshof" (13. Oktober) und der Vortrag "Auf Weihnachten zu" (22. November).

Seinen letzten Kassenbericht gab Gerhard Schust. "Der Altersdurchschnitt von 63,61 Jahren unserer 286 Mitglieder ist recht hoch", merkte er an. Er erinnerte an verschiedene Reparaturarbeiten an den Geräten, die auch verliehen werden.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Reiner Brückner wies auf die Aktionen und Termine des Kreisverbandes hin. Er dankte für die umfassende Arbeit: "Oft scheuen sich die Mitglieder davor, Verantwortung in einem Verein zu übernehmen. Es ist erfreulich, dass es in Weidhausen Leute gibt, die Ämter übernehmen und sich engagieren wollen."

Ergebnis der Neuwahlen

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Monja Hofmann (neu), stellvertretende Vorsitzende Jana Müller, Schriftführerin Carmen Forkel (neu), Kassierer Marcel Hein (neu), Wanderwart Christian Eyrich, Beisitzer Gerd Friedrich, Nicole Angermüller, Werner Gross, Christian Hofmann, Wigand Diesel, Revisoren Joachim Bleitner, Peter Hertrich.

Ehrungen

Die Bezirksverbandsehrennadel erhielten für 25-jährige Treue Rüdiger Fischer, Klaus Knauer, Renate Lippert, Walter Priewen und Matthias Wächter.

Mit der Ehrennadel des Landesverbandes wurden für 40-jährige Zugehörigkeit Doris Bauer, Rolf Freitag, Harald Gärtner, Werner Gross, Heinz Knauer, Rolf Knauer, Gerhard Lindner und Gudrun Melzer ausgezeichnet.

Auf Beschluss des Vorstandes konnten außerdem Werner Gross und Harald Gärtner die Ernennungsurkunden zum Ehrenmitglied in Empfang nehmen. ake