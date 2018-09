Hofmann arbeitet seit 40 Jahren im Bauhof

In einer Feierstunde würdigte der Bürgermeister der Gemeinde Grub am Forst, Jürgen Wittmann, die Verdienste des Bauhofmitarbeiters Peter Hofmann. Seit 21. August 1978 ist Hofmann im Bauhof der Gemeinde Grub am Forst beschäftigt und damit als dienstältester Bauhofmitarbeiter mitverantwortlich für alle Straßen und Grünflächen auf Gemeindegebiet.

Mit seinen in dieser Zeit erworbenen Fachkenntnissen, die er auch bereitwillig an seine Kollegen weitergibt, sowie für sein ruhiges, freundliches Wesen und seinen Humor wird er von allen Mitarbeitern geschätzt.

Der Bürgermeister bedankte sich im Namen aller für die über Jahrzehnte geleistete Arbeit und überreichte Hofmann eine Urkunde und ein Präsent. An der Feierstunde nahmen außer dem Jubilar und dem Bürgermeister Bauhofmitarbeiter Frank Vogel und Personalratsmitglied Roswitha Müller teil. red