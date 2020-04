Hofkonzert: Mit fröhlicher Musik gegen die Corona-Angst

Einzeln musizieren zur Freude der Nachbarn ist in diesen Corona-Zeiten angesagt. Ganz anders geht es bei den Leuten zu, bei denen der Hang zur Blasmusik quasi im Blut der Familie liegt, wie zum Beispiel bei der Familie Hetterich in Zeil am Main. Drei Generationen wohnen hier zusammen unter einem Dach auf dem eigenen Bauernhof, der für seine Direktvermarktung unter den Namen "Christines Hofladen" und "Bauer Roberts Brotzeitkeller" für den Wirtschaftsbetrieb mit Biergarten weithin bekannt ist.

Am Sonntagabend war es wieder soweit, dass die Familien-Combo ihr kleines Privatkonzert gab. Zwar durften als Zuhörer nur Mama Anja und Oma Christine live dabei sein, der Wind trug jedoch die Klänge auch in Teile der Fachwerkstadt.

Papa Tobias Hetterich am Bariton machte mit seinen Söhnen Philipp, ebenfalls am Bariton, und Elias am Flügelhorn mächtig Stimmung. Den Takt gab Opa Robert am Schlagzeug an. Die vier Hobby-Musiker, die sonst bei der Stadtkapelle Zeil mit auf der Bühne stehen, gaben die bekannte Polka "Auf der Vogelwiese" zum Besten und zeigten mit dem Frankenlied-Marsch die Verbundenheit zu ihrer Heimat.

Elias Hetterichs Solo

Eine Solo-Einlage bot Elias Hetterich, der zwar erst seit rund einem Vierteljahr ein neues Instrument lernt, aber schon hörenswerte Ergebnisse vorweisen kann. Mit seiner steirischen Harmonika spielte der 13-Jährige einige fröhliche Melodien, die vielversprechend für seine musikalische Zukunft klangen.

In eigener Sache gab Robert Hetterich bekannt, dass das beliebte Hoffest in diesem Jahr leider entfallen müsse. Natürlich halten sich die Hetterichs auch an die Vorschriften für die Gastronomie und müssen zur Zeit ihren Brotzeitkeller und den Biergarten geschlossen halten. Der Hofladen hat jedoch nach wie vor geöffnet. Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr werden im Augsfelder Weg 11 in Zeil frisches Schweinefleisch und Wurstwaren aus eigener Haltung angeboten, ergänzt von einigen Produkten anderer regionaler Direkterzeuger. Zwar dürfen wegen den Abstandsvorschriften immer nur maximal zwei Personen in den Laden, aber auf dem großen Hof ist für eventuell Wartende genügend Platz, auch hier zwei Meter Sicherheitsabstand einzuhalten.

Hier gibt's das Video: https://we.tl/t-bJaWawdu9b. cl