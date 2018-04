Hofheimer Realschüler gewinnen Kreisfinale

Die Schulsportwettkämpfe im Freien werden nun fortgesetzt. Den Anfang macht Fußball. Das Kreisfinale in der Wettkampfklasse Jungen IV (Jahrgänge 2006 bis 2008) bestritten die Teams der Jakob-Curio-Realschule Hofheim unter ihrem Betreuer Andreas Kurzweil und die Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt mit Betreuer Julian Stinson auf dem Sportgelände in Haßfurt. Die Hofheimer Schüler siegten 5:3. Sie nehmen nun am Regionalentscheid gegen die Sieger aus den Kreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld teil. wo