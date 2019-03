Hofheimer Bau- und Umweltausschuss tagt

Der Bericht über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Satzungsbeschluss für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für ein Sondergebiet großflächiger Einzelhandel in der Gemarkung Hofheim stehen auf der Tagesordnung der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrates am Mittwoch, 20. März. Des Weiteren wird die für die Erschließungsstraße im Wohnbaugebiet "An der Lendershäuser Straße" eine Straßenbezeichnung vergeben. Vor Eintritt in die Tagesordnung finden zunächst Ortsbesichtigungen statt. Treffpunkt der Ausschussmitglieder ist um 17 Uhr am Interkommunalen Bürgerzentrum in Hofheim. red