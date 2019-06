Hofheim bekommt neuen Pfarrvikar

Der Würzburger Diözesanbischof Bischof Franz Jung hat Ninh Duc Nguyen (42 Jahre), Pfarrvikar in den Pfarreiengemeinschaften "Volk Gottes an Pleichach und Main, Bergtheim und Fährbrück", mit Wirkung zum 1. September zum Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft Hofheim ernannt. Nguyen kommt aus Wonfurt.

Der gebürtige Vietnamese erwarb sein Abitur 1998 am Haßfurter Gymnasium. Er studierte Theologie in Würzburg und München, wie das Bistum weiterhin mitteilte. Bischof Friedhelm Hofmann weihte ihn am 3. Juni 2006 im Würzburger Kiliansdom zum Priester. Danach war Nguyen zunächst Kaplan in Elsenfeld, ab September 2006 in Gerolzhofen. 2009 wechselte er als Pfarrvikar in die Pfarreiengemeinschaft Baunach-, Itz- und Lautergrund, Baunach. Seit 2012 wirkt er in Bergtheim, seit 2017 zusätzlich in der Pfarreiengemeinschaft Fährbrück. ft