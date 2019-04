"Hoffnung bewahren und ausbreiten"

Erzbischof Ludwig Schick hat in seiner Fastenpredigt dazu aufgerufen, die Hoffnung zu bewahren und auszubreiten. Dies sei eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche heute. In Europa und den USA, wo eine materielle Sattheit vorhanden sei, werde die Hoffnung immer mehr zur Mangelware, sagte Schick am Sonntag in der Kirche St. Heinrich. Die Hoffnung sei der Motor des Lebens und jeder guten Entwicklung. "Wenn wir die Hoffnung erhalten, dann gibt es auch keine hoffnungslosen Fälle von Menschen, und jeder bekommt eine neue Chance, so tief er auch gefallen sein mag."

Das Schlimmste, was dem Menschen passieren könne, sei die Hoffnung zu verlieren, hoffnungslos zu werden. Das wahre Sprichwort "Die Hoffnung stirbt zuletzt" wolle eigentlich sagen: Solange noch Hoffnung da ist, ist noch nicht alles verloren. "Hoffnungslos bedeutet: alles ist verloren", so Schick.

Mit dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe würden die Fundamente für ein gutes Leben geschenkt. Der Glaube sei der Nährboden, auf dem göttliches Leben wachse. Die Hoffnung und die Liebe seien Motor und Sauerstoff dieses Lebens.

Es sei Aufgabe der Christen in der Gesellschaft, die Hoffnung als Gemeinschaftsgut mit guten Beziehungen untereinander, dem Gemeinsinn füreinander und dem Gemeinsinn miteinander lebendig zu halten. red