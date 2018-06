Hoffnung auf das ewige Leben verbindet die Gläubigen mit Gott

Aus einem kleinen Samenkorn



Christiane ReutherDer Dekanatsseniorentag für den Bereich Haßfurt sorgte am Montagnachmittag für eine voll besetzte Wallfahrtskirche Maria Limbach . Den Auftakt machte ein festlicher Gottesdienst, den Dekanatsaltenseelsorger Pfarrer Rainer Kunkel gemeinsam mit den Gläubigen feierte. Das diesjährige Motto lautete: "Hoffnungsworte, Hoffnungswege, Hoffnungstaten." Der Seniorentanzkreis aus Knetzgau bereicherte unter der Leitung von Inge Seelmann die Messfeier mit einem "Hoffnungstanz". Im Anschluss trafen sich die Senioren in der benachbarten Pilgerhalle, um bei guten Gesprächen und bekannten Volksliedern den Tag ausklingen zu lassen.Anna Krug, Vorsitzende des katholischen Senioren-Forums im Dekanat Haßberge , stimmte die Gäste mit den Worten des heiligen Augustinus auf den Tag ein: "An das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun und sich selbst ganz Gott überlassen." Ein besonderer Dank galt allen Ehrenamtlichen, die zum Gelingen des Seniorentages beigetragen hatten, vor allem Hausherr Pfarrer i. R. Otmar Pottler. Ferner lud die Vorsitzende die Senioren zum "Tag der Begegnung" ein, der am 26. Juli um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt stattfindet.Auf das Zitat "Man kann fast drei Tage ohne Wasser leben, aber keine drei Minuten ohne Hoffnung", das Anna Krug einer Geschichte entnommen hatte, ging auch Pfarrer Kunkel ein. Er stellte die Hoffnung in den Mittelpunkt des Gottesdienstes und ging auf das Gleichnis vom Senfkorn ein. Wie aus dem kleinsten der Samenkörner eine mächtige Staude wächst, so sei es auch mit dem Glauben. Durch die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod sei man als Gläubiger mit Gott verbunden. Hoffnungsworte würden viele Menschen ein ganzes Leben lang sowohl in der großen als auch in der kleinen Welt begleiten. Die Hoffnung sei oftmals mit Geduld verbunden, die laut Pfarrer in einer schnelllebigen Zeit durch die medial vernetzte Welt eher Mangelware sei.