Hoffmanns Erzählungen in Haßfurt ...

"Als Mittelzentrum ist es für uns nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine große Freude, den Bürgern unserer Stadt und darüber hinaus ein Kulturprogramm anzubieten, das seinen Namen verdient", sagte Bürgermeister Günther Werner bei der Vorstellung des neuen Kulturheftes für das kommende erste halbe Jahr.

"Unser Kulturamt hat sich durch sein vielfältiges Angebot einen hervorragenden Ruf erworben, und ich freue mich, dass auch 2020 viele unterschiedliche und teils berühmte Künstler nach Haßfurt kommen", sagte der Bürgermeister.

Bunte Mischung

Petra Zirkler hat für die Monate Januar bis August 2020 ein anspruchsvolles und lebendiges Programm für nahezu jede Interessen- und Altersgruppe getreu dem Motto "Vielfalt macht Programm" zusammengestellt. "Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Haßfurt sowohl für die Bewohner als auch für Besucher mit einer bunten Mischung an Kulturveranstaltungen zu bereichern. Dass die Resonanz auf unsrer Kulturprogramm weit über den Grenzen des Landkreises hinausgeht, zeigt, dass wir viele Menschen ansprechen." Auch für Silke Brochloß-Gerner, Leiterin Kultur und Tourismus, steht fest: "Liebhaber von Kultur, Musik, Kabarett und Comedy können sich in dem Programm wiederfinden."

15 300 Besucher

Dass das Kulturangebot so reichhaltig ist, liegt auch daran, dass der Stadtrat ein entsprechendes Budget zur Verfügung stellt. Wie Petra Zirkler mitteilte, hatten 2018 rund 14000 Besucher und in diesem Jahr bisher rund 15300 Besucher die Veranstaltungen besucht. Wobei viele Gäste auch wegen der besonderen Atmosphäre regelmäßig in die Rathaushalle oder die Stadthalle kommen.

Damit sich Haßfurt in der Kulturlandschaft hervorhebt, hat Petra Zirkler neue Kabarettisten und Comedians eingeladen. Darunter befinden sich nicht nur Klaus Karl-Kraus, Michael A. Tomis, Werner Koczwara und weitere, sondern auch so berühmte Künstler wie Maddin Schneider und Rüdiger Hoffmann. Die beiden Letztgenannten sind in der weiteren Region bisher nicht aufgetreten, so dass sich das Publikum auf exklusive Abende freuen darf.

"Wir haben ja nicht nur kleinformatige Angebote im Programm, sondern holen immer wieder große Namen nach Haßfurt", so Silke Brochloß-Gerner. Petra Zirkler verwies darauf, dass die Rathaushalle eine richtige Kleinkunstbühne sei, auf der Kabarettisten klein anfangen können, die später einmal groß herauskommen.

Einmalig in der Region ist die Reihe "Jazz mal anders", die mit zwei Konzerten, feat. Klaus Graf (Saxophon) und Silvia Droste (Gesang), weitergeführt wird. Herauszuheben ist auch die A-Cappella-Pop-Show von Onair unter dem Titel "Vocal Legends". Die Formation hat erst im Mai dieses Jahres den Hauptpreis "Grand Prix" des weltweit größten A-Cappella-Festivals in Moskau erhalten.

Ein Höhepunkt wird auch der Auftritt von Zydeco Annie & Swamp cats feat. Heat Oncale, die heuer ein Jubiläumsprogramm spielen und mit der Cajun- und Zydecomusik Louisianas begeistern werden. Neben einem vielseitigen Musikangebot, darunter erstmals Bands wie Mundox, Soul7even und Late Night, wurden für das treue Multivisions-Publikum Vorträge über die Kanaren, Korsika und Masuren gebucht.

Unterfränkische Kulturtage

Im Rahmen der unterfränkischen Kulturtage werden bei der beliebten Reihe "Abendlicht" vom 25. bis 27. Juni "The Wonderfrolleins", "Starfish" und "Rickbop & The Hurricanes" auftreten. Ein Highlight ist am 4. Juli der Kabarett- und Comedy-Abend mit Sebastian Reich & Amanda, Wolfgang Krebs sowie Birgit Süß und Heidi Friedrich auf dem Kirchplatz in Haßfurt.

Am 8. und 9. August stimmt dann das 5. Marktplatzfest mit Suzan Baker & Dennis Lüddicke, Generations, Hartbeat und der Monkeyman Band auf die Sommerpause ein. Das Kulturheft liegt bereits aus und kann im Internet gelesen werden: www.kulturamt-hassfurt.de