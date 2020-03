Mit seinem neuen Bühnenprogramm "Alles Mega" gastierte Comedian Rüdiger Hoffmann auf Einladung des Kulturamts in der Stadthalle. Mit seinem 13. Programm stellte sich der selbst ernannte "Godfather of Slow-Comedy" den Fragen der Menschheit.

Seine Begrüßung, wie nicht anders erwartet: "Ja, Hallo erst mal" und mit "Ich weiß gar nicht, ob Sie's wussten", ging er auf die unterschiedlichsten Themen ein, untermalt mit einigen Stücken am Klavier. So erzählte er in seiner gewohnt langsamen Sprechweise über sein Sexleben mit seiner Bekannten, denn dies sei wie im Märchen: "Es war einmal vor ganz langer Zeit". Um sein Liebesleben aufzufrischen, besuchten sie unter anderem einen Swingerclub, er bekleidet mit Ferrari-Socken und Stringtanga. "Alles Mega", denn im Fernsehen lief ein Formel-1-Rennen. Auch den Besuch einer Fetischparty bezeichnete der Ostwestfale als nicht ganz gelungen, denn hier sei die menschenverachtende Musik der "Amigos" gelaufen.

Etwas unter der Gürtellinie beschrieb er seinen pubertierenden Sohn mit allen Facetten der Körperfunktionen und dem Stimmbruch, der sich anhöre "wie zwei sich paarende Esel". Das bescherte ihm einige Lacher aus dem Zuschauerraum, aber nicht jeden begeisterte die verbal dargestellte Szenerie. Auch nicht Hoffmanns Bericht über seine Nachhaltigkeitsbemühungen: Der aus der Biotonne gemischte Eintopf, dazu gekochte Meisenknödel mit Maiskolben ließen den Appetit vergehen.

Mit seinem trockenen Humor bezeichnete sich Hoffmann als Feminist und betonte gleichzeitig, dass sich die Frauen ein einzigartiges Wissen aufgebaut hätten - im Fensterputzen und im Haushalt allgemein. Hierzu gab es aus dem Haßfurter Publikum nur Lacher seitens der Männer.

Dennoch war der Abend gelungen, denn seinem trockenen Humor blieb Hoffmann treu, aber, wie hieß es: "Man muss ihn mögen, um dies alles nachvollziehen zu können."

Mit einem großen Applaus wurde Rüdiger Hoffmann nach einigen Zugaben von der Bühne der Stadthalle verabschiedet.