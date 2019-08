Am Wochenende von Samstag, 3., bis Montag, 5. August, findet im Weingut Baldauf in Ramsthal das Hoffest statt. Start ist am Samstag um 16 Uhr, ab 20 Uhr spielen die "Rossinis" auf. Beginn am Sonntag ist um 14 Uhr, musikalische Unterhaltung gibt es ab 17 Uhr mit dem "Duo Peter". Zum Festausklang am Montag tritt ab 19 Uhr das Duo "Con Brio" aus der Rhön auf. sek