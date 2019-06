Die Spirkenländer Blasmusik veranstaltet am Sonntag, 30. Juni, und Montag, 1. Juli, ein Hoffest am Musikerheim. Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Ab 14.30 Uhr ist musikalische Unterhaltung angesagt. Am Montag gibt es ab 16.30 Uhr ein Kesselfleischessen. sek