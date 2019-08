Der Heimatverein Nüdlingen richtet am Samstag, 3., und Sonntag, 4. August, das alljährliche Hoffest an der Museumsgaststätte "Zum Stern" aus. Festbeginn ist am Samstag um 18 Uhr. Es unterhalten Mr. Price und Mr. Payne. Am Sonntag startet das Fest um 11 Uhr. Es spielen das Duo Flamingos und "The Walking Boots" auf. Am Sonntag werden "Bergfesthähnchen" angeboten. Der Verkauf wird über Bons gesteuert. Es kann zwischen den Ausgabezeiten ca.17 oder ca.18.45 Uhr gewählt werden. Am Sonntag wird um 14 Uhr im Heimatmuseum die Sonderausstellung "Alle Jahre wieder... Feste und Bräuche in Unterfranken" eröffnet. sek