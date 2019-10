Hofer Schützen stellen drei Majestäten

Bei Andreas Hofer Pinzberg wurden jetzt im Landgasthof Schrüfer die neuen Könige der VG-Gosberg gekürt. Die sieben Vereine Andreas Hofer Pinzberg, Andreas Hofer Gosberg, Andreas Hofer Wiesenthau, Bavaria Pinzberg, Wilhelm Tell Gosberg, Wilhelm Tell Schlaifhausen und Germania Wiesenthau aus dem Gau-Oberfranken West traten zum 38. VG-Freundschaftsschießen an. Der Vorsitzende der Pinzberger Hofer Schützen, Daniel Albrecht, konnte ein mehr als volles Haus begrüßen, die Schützenmeister Thomas Wagner und Claus-Georg Förstel führten durch den Abend.

Die Schützenkönigswürde sicherte sich Daniel Albrecht von Andreas Hofer Pinzberg, Seniorenkönig wurde Uwe Kern, ebenfalls von Andreas Hofer Pinzberg, Damenkönigin Raphaela Stöhr von Wilhelm Tell Gosberg, Jugendkönig Johannes Kaul von Germania Wiesenthau, Schülerkönigin wurde Lena Fälkel von Andreas Hofer Wiesenthau.

Die Einzelpokale sicherten sich in der Schülerklasse Lena Fälkel, in der Jugendklasse Luisa Prell, in der Damenklasse Katharina Eichinger, in der Seniorenklasse Ingobert Kintopp und in der Schützenklasse mit sensationellen 102,8 Ringen Stefan Leuker vor Mathias Schuhmann mit demselben Ergebnis, der beste Teiler der Serie entschied zugunsten Leukers.

Den besten Schuss bei den attraktiven Sachpreisen sicherte sich Willi Zametzer vor Fabian Friedl und Wolfgang Grau. Den ersten Platz bei den Sachpreisen der Jugend sicherte sich Johannes Kaul vor Luisa Prell und Henrik Schulz. Der Geldpreis der Glücksscheibe ging an Gertrud Brütting von Wilhelm Tell Gosberg. Den Mannschaftspokal entscheiden die zehn besten Teiler eines Vereins. Der Sieg ging hier an Andreas Hofer Wiesenthau vor Andreas Hofer Pinzberg und Bavaria Pinzberg.

Der Abend fand seinen Ausklang bei geselliger Brotzeit im Schützenhaus von Andreas Hofer Pinzberg. red