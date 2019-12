"Hofer" ehren Könige und Meister

Die Mitglieder der Armbrustschützengilde "Hofer" Bamberg-Gaustadt 1897 e.V. feierten ihren traditionellen Ehrungsabend, der neben dem Schützenfest im Sommer den zweiten Höhepunkt im Jahreskalender markiert. Erster Vorsitzender Michael Mackert konnte fast vollzählig alle 39 geladenen Teilnehmer des Königsschießens mit Partnern und Kindern im Schützenhaus begrüßen.

In seinen Grußworten betonte Mackert, dass die Schützenvereine die Kultur- und Brauchtumsträger in unserer Gesellschaft seien. In keinem anderen Sport würden die alten Werte und Traditionen in Verbindung mit modernem Sport so eng miteinander an die nächsten Generationen vermittelt. Er rief die Mitglieder dazu auf, zusammenzuhalten, "damit unsere Werte und Traditionen auch an die nächsten Generationen weitergegeben werden können".

Vor den Ehrungen wurde auch dieses Jahr wieder das traditionelle Königsessen vom Verein ausgetragen.

Die amtierenden Könige Kadek Stenglein, Lukas Ruppert und Michaela Brahmann erhielten als stetige Erinnerung an ihr Königsjahr den Königsorden mit eingravierter Jahreszahl. Im Anschluss führte Zweiter Vorsitzender Frank Stärk durch den Abend mit verschiedenen Ehrungen auf Gau- und Bezirksebene, ebenso ehrte er die Vereinsmeister 2019 der Armbrustschützengilde "Hofer".

Geehrt wurden in der Schülerklasse Luftgewehr Anna Stenglein (174,0 Ringe); Luftpistole Maxi Steba (145,0 Ringe); Jugendklasse Luftgewehr Lukas Ruppert (375,0 Ringe); Luftpistole Lukas Ruppert (353,0 Ringe); Armbrust Lukas Ruppert (105 Ringe); Schützenklasse Luftgewehr Lara Greifenberg (390,9 Ringe), Luftpistole Luisa Mackert (344,0 Ringe), Armbrust Ralf Schloßmacher (109 Ringe); KK 50m Ralf Schloßmacher (280,0 Ringe); Altersklasse Luftgewehr Frank Stärk (325 Ringe); Armbrust Frank Stärk, KK 50m Günther Friedrich (277,0 Ringe), Altersklasse Auflage Luftgewehr Gerhard Sesselmann (309,2 Ringe), Luftpistole Wolfgang Schwinn (355,0 Ringe), KK 50m Robert Zenk (265,0 Ringe). Zudem wurde für 50-jährige Zugehörigkeit Friedrich Saal mit dem goldenen Gildenabzeichen im Eichenkranz geehrt. Für 40 Jahre im Verein wurde Maria Dienel mit dem goldenen Vereinsabzeichen und den Abzeichen des BSSB und DSB geehrt. red