Bamberg 11.04.2018

tischtennis

Hof ist der letzte Gegner

Am Samstag um 15 Uhr absolviert der Post-SV Bamberg in der Halle 2 des Dientzenhofer-Gymnasiums sein letztes Saisonspiel in der Tischtennis-Oberfrankenliga gegen den Tabellenvorletzten TTC 1990 Hof. D...