Hört auf! Mit aller Bosheit und allem Betrug! Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben.

Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen."

Im Petrusbrief steht der Satz, der diesem Sonntag seinen Namen gegeben hat: Quasimodogeniti - wie die neugeborenen Kinder....

Was gibt es heutzutage alles zu beklagen: Gewalt und Raub, Hohn und Spott, Rücksichtslosigkeit und Habgier, Beschimpfungen und üble Nachrede, Beleidigungen und Drohungen.

Wenn man den Medien glauben will, gibt es nur noch Gefahren ringsum. Die Angst vor ihnen wird sorgfältig angeheizt.

Angst erzeugt Unsicherheit, Unsicherheit Misstrauen, Misstrauen Verdacht, Verdacht Überzeugung und Überzeugung führt zu überstürztem Reden und Handeln.

Wie unter einer schweren Last brechen Menschen unter ihrer Angst zusammen, schlagen verbal oder physisch wild um sich und finden doch keine Ruhe. Neugeborene haben keine Erfahrungen, keine Angst, keinen Verdacht. Sie schreien nach dem, was ihr Leben erhält, fördert, ermöglicht.

Der Schreiber hat sehr einleuchtend das Bild der Milch gewählt. Wonach sollten Neugeborene denn sonst schreien.

Seine Adressaten empfiehlt er, nach der Milch der "unverfälschten Lehre unseres Glaubens" zu verlangen.

Was soll das denn sein? Mir sagt das: Ich bin in Gottes Hand. Alle anderen sind ebenso Gottes Geschöpfe und daher zu respektieren. Das Leben ist größer als das Leid, so haben wir es eben zu Ostern gefeiert.

Ich muss nicht...s.o. Ich kann immer wieder neu anfangen zu lieben, zu trösten, zu glauben... eben neu, arglos, zuversichtlich und überzeugt, dass ich in meinem Leben nicht alleine gelassen bin.



Heidi Schülke aus Coburg ist Vorsitzende der evangelischen Bürgerstiftung "leben + weitergeben".