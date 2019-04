Hörst du die Nachtigall?

Der Verein für Gartenkultur und Landespflege Elfershausen bietet am Freitag, 3. Mai eine Vogelstimmenwanderung im Bereich des Stappberges an. Die Wanderung wird von Norbert Schmäling, dem Kreisvorsitzenden des Landesbundes für Vogelschutz, durchgeführt. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Holzlagerplatz "Hünenweg" in Elfershausen. sek