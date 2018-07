Hörerzahl zum Teil verdoppelt

Das Funkhaus Kulmbach mit seinen beiden Sendern Radio Plassenburg und Radio Galaxy hat seine Hörerzahlen im vergangenen Jahr deutlich steigern können. Das belegen die aktuellen Zahlen der Funkanalyse Bayern 2018 (FAB), die der durchführende Münchner Marktanalyst Kantar TNS am Dienstag im Rahmen der Lokalrundfunktage in Nürnberg vorgestellt hat.

Radio Plassenburg erreicht beim weitesten Hörerkreis (WHK) regelmäßig 105 000 Hörer und konnte damit seinen im vergangenen Jahr bereits sehr guten Wert von 67 000 Hörern um weit über 50 Prozent steigern. Hier werden von den Marktforschern die Personen gezählt, die angeben, das Programm in den vergangenen zwei Wochen wenigstens einmal gehört zu haben.

Besonders zulegen konnte die Morningshow des Kulmbach Lokalsenders. "Der neue Morgen mit Lisa und Markus" hat in den Stunden zwischen 7 und 10 Uhr seine Hörerzahlen mehr als verdoppelt. Programmleiter Markus Weber: "Für uns ist das ein klares Zeichen, dass wir mit unserer Strategie richtig liegen. Das Programm von Radio Plassenburg kommt an, und das in allen Altersklassen". Stolz ist man auch auf diese Zahl: über 50 Prozent aller Hörer fühlen sich durch den Sender gut oder sehr gut über Wichtiges aus der Region informiert. red