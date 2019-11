Hören früher, heute und in Zukunft

Wie bitte? Auf welchem Gleis fährt der Zug heute? Was hat der Hauptdarsteller der Serie gerade gesagt? Und wie war die Frage des Vereinskollegen?

Gut zu hören, ist in nahezu allen Lebenslagen essenziell. Deshalb bietet der Erlanger Hörtag umfassende Informationen rund um Hörstörungen und passende Therapien - dieses Jahr am Samstag, 9. November, von 9 bis 13 Uhr in den Hörsälen Medizin im Ulmenweg 18 in Erlangen.

Der Hörtag unter der Schirmherrschaft von Günther Beckstein richtet sich an Betroffene, Angehörige und andere Interessierte.

Veranstaltet wird er vom Hörzentrum Nordbayern und vom Cochlear-Implant-Centrum Cicero an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik - Kopf- und Halschirurgie des Universitätsklinikums Erlangen. red