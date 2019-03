"Höred" setzt sich durch

Ist das die Entscheidung in der Meisterschaftsfrage der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3? Der Tabellenführer Spfr. Unterhohenried setzte sich beim VfR Hermannsberg mit 2:1 durch und vergrößert den Abstand auf den Tabellenzweiten damit auf acht Punkte. Ein weiteres Ausrufezeichen setzte der TV Haßfurt, der dem RSV Unterschleichach drei Tore in den letzten zehn Minuten einschenkte und sich einen 4:3-Erfolg sicherte. Der TSV Kirchaich schoss die Knetzgauer Reserve mit 11:0 ab.

Kreisklasse Schweinfurt 3

FC Sand III - TSV Zell 1:0 Ein Treffer genügten den Hausherren, um die drei Punkte im heimischen Seestadion zu behalten. Nach einer torlosen ersten Hälfte markierte Patrick Krienes gleich nach Beginn der zweiten Hälfte den Siegtreffer für die Sander "Dritte". Die 100 Zuschauer sahen einen bemühten TSV Zell, der es aber nicht schaffte, Markus Götz im Kasten der Gastgeber zu überwinden. TV Haßfurt - RSV Unterschleichach 4:3

Was für eine Aufholjagd! Der TV Haßfurt stellte in sieben Minuten den gesamten Spielverlauf auf den Kopf und drehte die Partie gegen den Favoriten aus Unterschleichach. Marc Fischer (13.) und Julius Eichhorn (45.) sorgten für die komfortabel RSV-Führung zur Halbzeit, nach dem Seitenwechsel markierte Christoph Kober den Anschlusstreffer (50.). Per Strafstoß stellte Fabian Kraus den alten Abstand wieder her (76.), in der Schlussphase wurde es dann komplett verrückt: Daniel Weniger (83., 89.) und André Pöltz (90.+3) sorgten für den Heimsieg der Haßfurter. SV Fatschenbrunn - SG Dampfach 4:4

In einer wilden Partie behielt der SV Fatschenbrunn einen Zähler zu Hause. Simon Hümmer brachte die Gastgeber per Strafstoß in Führung (21.), sieben Minuten später legte er das 2:0 nach. Noch vor der Pause schafften die Dampfacher jedoch den Ausgleich: Adrian Hatcher markierte den Anschlusstreffer (35.), ehe Franco Pasquot das 2:2 vom Punkt besorgte (39.). Nach dem Seitenwechsel brachte Pasquot die Gäste mit 3:2 in Führung (55.), bis Julius Neundörfer das 3:3 erzielte (67.) und zehn Minuten später Adrian Neundörfer das 4:3 nachlegte. Zum Heimsieg reichte es jedoch nicht: Serkan Yeniay traf zwei Minuten vor Schluss zum 4:4. SC Trossenfurt - TSV Westheim 3:0

Verdient und deutlich - der SC Trossenfurt zeigte gegen harmlose Westheimer keine Schwäche und behielt die drei Punkte verdient zu Hause. Thomas Dorns Treffer in der 18. Minute blieb der einzige in den ersten 45 Minuten, nach dem Seitenwechsel legte Bastian Hopp nach (55.). In der 71. Minute war es Maximilian Lieshi, der mit dem 3:0 für den SC Trossenfurt alles klar machte. VfR Hermannsberg - Spfr. Unterhohenried 1:2

Satte 200 Zuschauer sahen das Topspiel am Breitbrunner Sportgelände, in dem der Tabellenführer den klar besseren Start erwischte: Simon Heumann sorgte mit einem Doppelpack für die Führung der Sportfreunde (16., 21.). In der Folge stabilisierten sich die Hermannsberger, blieben in der Offensive jedoch lange ohne eigenen Torerfolg. Für den Anschlusstreffer brauchten sie eine Standardsituation: Timo Hofmann verkürzte per Strafstoß (88.), zum Ausgleich reichte es nicht mehr. TSV Kirchaich - TSV Knetzgau II 11:0

Deutlicher geht es nicht: Das Schlusslicht aus Knetzgau kassierte bei den "Aichern" eine deutliche Klatsche und war den Hausherren in allen Belangen unterlegen. In absoluter Torlaune präsentierte sich Kirchaichs Spielertrainer Dinis Ribeiro, der alleine sechs Mal einnetzte. Die restlichen Treffer erzielten Johannes Schwinn (3), Michael Römmelt und Fabian Burger.

Kreisklasse Schweinfurt 4

SSV Gädheim - SC Maroldsweisach 4:1

Im ersten Durchgang boten die Gäste eine enttäuschende Vorstellung. Sie lagen in diesem Abschnitt nach Toren von Michael Grubauer (12./25.) und Namyslo (36.) mit 0:3 im Hintertreffen. Gleich nach Wiederbeginn, als der SC noch nicht auf dem Feld stand, fiel das 0:4 durch Namyslo. Danach bemühte sich der SCM und musste zumindest kein Gegentor mehr hinnehmen. In der 68. Minute markierte Julian Horrwarth den Ehrentreffer. TSV Burgpreppach - FC Nassach 1:0

Mit diesem Heimsieg haben sich die Burgpreppacher auf den Relegationsplatz vorgeschoben und dürfen auf den Klassenerhalt hoffen. Vor allem die Abwehr hat nach der Übernahme von Spielertrainer Aumüller sichtlich an Kompaktheit zugelegt und ließ gegen Nassach nichts anbrennen. Das goldene Tor besorgte Moritz Busch in der 38. Minute. di/red