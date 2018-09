"HörBand" kommt mit ihrem neuen Programm

Die "HörBänd" gastiert mit ihrem neuen Programm "Dümmer geht ümmer" am 6. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus Lechner Bräu in Baunach. Karten gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Sieger des Deutschen Chorwettbewerbs 2018 in der Kategorie "Vokalensembles Pop" schreiben Innovation groß. Großgeschrieben werden außerdem Kreativität, Eigenkompositionen und Arrangements sowie Lach- und Ohrwurmgaranten.

Unfug perfekt verpacken, in der Musik und in den Moderationen, das ist "HörBänds" Marke. Damit verwandeln die fünf vielfach preisgekrönten Vollblut-Sympathen Alice, Friedemann, Joshua, Silas und Ohlsen das Publikum im Handumdrehen in einen Hexenkessel. Denn es gilt: Jedem Unfug wohnt ein Zauber inne.

Während des Konzertes geht es hoch her und die Selbstironiker beweisen im Kontakt zum Auditorium das Feingefühl eines edlen Einhorns. Neben hervorragenden Stilkopien und eingängigen Melodien begeistern die fabulösen fünf meist witzig, mal nachdenklich mit Texten aus dem Leben über Dinge, die wert sind, besungen zu werden.

Automatisch ist das Repertoire somit fast ausschließlich deutschsprachig, während sich natürlich der ein oder andere Popsong in völlig neuem A-Cappella-Gewand ins Konzertgeschehen verirrt. red