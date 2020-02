Hölzer für Kopfweiden

Der Landkreis Lichtenfels gibt ab sofort wieder Steckhölzer für Kopfweiden an Bürger aus. Die Steckhölzer sind etwa 2,5 Meter lang und haben einen Durchmesser von circa fünf Zentimetern. Die Pflanzlöcher dafür sollten etwa einen halben Meter tief sein und an feuchten Stellen wie Bach- oder Teichrändern liegen, erklärt der Kreisfachberater für Gartenbau, Michael Stromer. Die Steckhölzer werden kostenlos abgegeben. Interessenten werden gebeten, sich unter Rufnummer 09575/921455 in der Umweltstation Weismain zu melden. Die Ausgabe der Steckhölzer erfolgt in Lichtenfels. Foto: Umweltstation Weismain