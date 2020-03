Hölzer fordert neue Straße in den Haßgau

Bei einer gut besuchten Wahlversammlung der "Offenen Hellinger Liste" in Königsberg im Café Eiring stellte Bürgermeisterkandidat Gerhard Hölzer neben vielen Anregungen sein Verkehrskonzept für den Haßgau von Haßfurt nach Hofheim vor.

Durch den zunehmenden Verkehr, der sich in Zukunft weiter steigere, seien sehr viele Orte an diesen Verkehrsstraßen sehr belastet, sagte er. So sei der Durchgangsverkehr in Hellingen, Römershofen, Oberhohenried, Prappach, Rügheim, Ostheim fast niemandem mehr zumutbar. Zudem seien viele Steigungen auf diesen Verkehrsstraßen, die besonderen Motor- und Bremslärm verursachen.

Laut Mitteilung der OHL ist in Oberhohenried der Pfarrer ausgezogen, und der Wohnhausbrand habe seinen Ursprung in dem unzumutbaren Verkehrsaufkommen. In Römershofen verlassen laut Hölzer die Bürger den Ortskern an der Staatsstraße; wer könne, baue sich ein neues Haus im Siedlungsgebiet. In Hellingen verstehe man sein eigenes Wort nicht mehr, wenn die Pkw und besonders die Lkw meistens auch noch zu schnell durchfahren. Dasselbe gelte für die weiteren genannten Orte. Hölzers Verkehrskonzept sieht vor, eine neue Staatsstraße von Haßfurt nach Hofheim zu bauen. Die neue Straße soll nach seiner Darstellung hauptsächlich auf der ehemaligen Eisenbahntrasse geführt werden, die seit Jahren als Radweg genutzt wird. Dies hätte schon bei der Stilllegung der Eisenbahn geschehen müssen, meint der Kandidat.

Die angedachte Straßenführung beginne in Haßfurt an der Ostumgehung und führe auf der Eisenbahntrasse bis vor Königsberg. Die weiter mögliche Straße würde zwischen Königsberg und Hellingen zurück auf die alte Eisenbahntrasse zwischen Königsberg und Junkersdorf führen. Weiter könnte es auf der alten Eisenbahntrasse bis Hofheim gehen. Von hier aus sei es nur ein sehr kurzer Weg bis zur B 303.

Diese Straßenführung hätte den Vorteil, kaum Steigungen zu haben, den Verkehr nach außerhalb der Ortschaften zu verlegen, umweltschonend zu sein und die Bürger zu entlasten. Für Lkw wäre der Vorteil, ohne Umweg direkt zu den Zufahrten zu den Fränkischen Rohrwerken in Königsberg zu gelangen.

Gerhard Hölzer bezeichnet sich auch als leidenschaftlichen Fahrradfahrer. Er werde den Fahrradweg genauso wie andere Bürger vermissen. Als Alternative unterbreitet er den Vorschlag, einen "Fahrrad-Erlebnis-Weg" durch die wunderschönen Ortschaften zu schaffen, was auch für Touristen ein Erlebnis bieten würde. red