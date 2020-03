Hölderlin, unser Bruder

Wolfgang Schoberth Im Jahr 1992 lernt Stephan Klenner-Otto den Schriftsteller Peter Härtling im Verlag der Nürtinger Zeitung kennen. Der Künstler ist angetan von der Belesenheit und Herzlichkeit Härtlings.

Die Biografie über Friedrich Hölderlin, die der Schriftsteller einige Jahre vorher (1976) geschrieben hat, kennt er noch nicht. Beim anschließenden Lesen ist er fasziniert, wie empfindsam Härtling die Lebensgeschichte des schwäbischen Dichters in die Gegenwart holt.

Ein Doppelporträt

In einer ersten Radierung führt er die beiden zu einem Doppelporträt zusammen. Peter Härtling bildet er als kritisch blickenden Intellektuellen mit wachen Augen ab.

Friedrich Hölderlin, der links als Silhouette emporscheint, zeigt er als eine in sich versunkene Elendsgestalt.

Es ist der als "geisteskrank" geltende Dichter, der 36 Jahre bis zu seinem Tod 1843 in der Obhut der Schreinerfamilie Zimmer im Tübinger Turm am Neckarufer verbracht hat. Hölderlin aber schreibt weiter - meist unter dem Pseudonym Scardanelli - und empfängt auch Besucher, wie zum Beispiel seine früheren Mitstudenten am Tübinger Stift Eduard Mörike und Wilhelm Waiblinger.

An Lebensgeschichte interessiert

Die zwischen Genie und Wahnsinn, brutaler Wirklichkeit und Poesie verlaufende Leben Hölderlins hat Stephan Klenner-Otto bis heute nicht losgelassen. Er hat ihn mit Feder oder Bleistift skizziert, aquarelliert, radiert. Einige der Arbeiten hängen seit 2017 im Goethemuseum von Düsseldorf.

Für ihn ist es ein Mensch, dem sich alle Hoffnungen zerschlagen haben. Die Liebe seines Lebens zu der verheirateten Susette Gontard endet tragisch. Vergeblich bemüht er sich um eine Vorlesungstätigkeit an der Universität Jena und ist gezwungen, oft nur kurzzeitige Hofmeisterstellen bei vermögenden Bürgern zu ergattern.

Seine Hoffnung, als Dichter der Deutschen eine wichtige Rolle spielen, erweist sich als Illusion. Speziell von den Großmeistern der Weimarer Klassik, Schiller und Goethe, ist er bitter enttäuscht. Sie lassen ihn abblitzen.

In den Bildern Klenner-Ottos spiegelt sich diese menschliche Tragik. Sie sind nicht glatt, nicht idealisierend, nicht ideologisch vereinnahmend wie viele Porträts. Seine Zeichnungen, sein feiner Strich, sind Gravuren einer Seelenlandschaft.

Eine Hommage

Wie es Peter Härtling gelungen ist, sich literarisch dem Menschen Hölderlin anzunähern, gelingt es dem Neudrossenfelder mit seiner Kunst der Zeichnung.

Die beiden hier abgebildeten Porträts sind die letzten Tage entstanden. Sie sind nicht nur eine Hommage zum 250. Geburtstag des großen Dichters. Sie rücken den "Hölder" in seinen gescheiterten Hoffnungen, seinem Leid, seiner Verzweiflung ganz nahe an den Betrachter heran.

Er wird zu einem von uns, unser Bruder.